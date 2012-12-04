Посадовці обговорять, як перебрати повноваження Азарова та Януковича

6 грудня 2012 року в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні відбудеться круглий стіл на тему „САМОВРЯДНА ВІННИЧЧИНА СЬОГОДНІ І ЗАВТРА”.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Учасники заходу мають намір обговорити перспективи здійснення в Україні реформи місцевого самоврядування та децентралізації державної влади.

Участь у заході візьмуть голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк, заступники голови, голови районних та міських рад, депутати обласної Ради, представники органів виконавчої влади та громадських організацій області.