Посадовці обговорять, як перебрати повноваження Азарова та Януковича
12:20, 04 грудня 2012Вінниця
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На користь регіонів
6 грудня 2012 року в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні відбудеться круглий стіл на тему „САМОВРЯДНА ВІННИЧЧИНА СЬОГОДНІ І ЗАВТРА”.
Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.
Учасники заходу мають намір обговорити перспективи здійснення в Україні реформи місцевого самоврядування та децентралізації державної влади.
Участь у заході візьмуть голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк, заступники голови, голови районних та міських рад, депутати обласної Ради, представники органів виконавчої влади та громадських організацій області.
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