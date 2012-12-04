Вінницькі водії звіріють: жертв ДТП кидають помирати

Вінничани, яких лиха година застала на шляху горе-водіїв, мають всі перспективи потрапити на той світ через «доброту душевну» винуватців ДТП. Все частіше вони втікають з місця пригоди, залишаючи своїх жертв помирати на дорозі.

Про це свідчать чи не щоденні повідомлення ДАІ УМВС у Вінницькій області.

Так, 2 грудня близько восьмої години вечора в с. Приборівка Липовецького району невідомий водій легкового автомобіля скоїв наїзд на 33-річну велосипедистку, жительку цього ж села. Внаслідок ДТП, потерпілу з тілесними ушкодженнями у вигляді перелому правої гомілки госпіталізовано до ЦРЛ.

В ході оперативно-пошукових заходів працівниками міліції встановлено, що ДТП скоїв 36-річний водій автомобіля "Таврія", непрацюючий, житель сусіднього села. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Скоївши наїзд на велосипедистку, водій малолітражки з місця пригоди втік. Жінка запам’ятала лише те, що її збив легковий автомобіль темного кольору. На місці автопригоди працівники ДАІ знайшли уламки бампера темно-синього кольору та жовтий поворотник. За знайденими уламками було встановлено, що до аварій причетний водій автомобіля «Таврія». В шести кілометрах від місця ДТП на подвір’ї автогосподарства 36-річного місцевого жителя був виявлений пошкоджений автомобіль даної марки. Чоловік не заперечував, що скоїв наїзд на людину, а свою втечу пояснив тим, що злякався відповідальності.

А днем раніше,1 грудня, о 21.15 год. по спецлінії «102» з міської клінічної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них каретою швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди, був госпіталізований 29-річний чоловік.

Як з’ясувалося тілесні ушкодження потерпілий отримав внаслідок наїзду на нього невстановленого автомобіля. Аварія сталась на одній з вулиць села Вінницькі Хутори. Потерпілий гуляв зі своєю собакою по краю проїжджої частини дороги, коли на нього наїхав автомобіль, який рухався назустріч. Після наїзду на людину водій автомобіля зник в невідомому напрямку. Собака загинула одразу на місці пригоди, а її господар каретою швидкої допомоги був госпіталізований до лікарні.

На місці автопригоди працівники міліції вилучили уламки розбитого скла та дзеркал, які належать автомобілю «Фольксваген Т4». За кілька годин неподалік від місця аварії був виявлений автомобіль даної марки з технічними пошкодженнями та розбитим баковим дзеркалом. В цей час його власник у нетверезому стані спав вдома. Ним виявився 43-річний вінничанин. Коли чоловіка запитали звідки на його машині пошкодження, він відповів, що збив собаку, повертаючись додому.

За обома фактоами дорожньо-транспортної пригоди розпочате кримінальне провадження за ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».