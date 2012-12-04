Залишені машини заважають прибирати сніг з вулиць

У ліквідації наслідків першого снігопаду у Вінниці було задіяно 54 одиниці спецтехніки, повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Роботи по очистці міста від снігу тривають вже більше доби. Міський голова Володимир Гройсман попередив комунальників про їх особисту відповідальність за ситуацію в місті.

- Під час снігопадів стандартом для комунальних служб на дорогах має бути чорний асфальт - крапка. Інших стандартів немає. І транспорт, і пішоходи повинні мати можливість комфортно пересуватись містом, - каже Гройсман. - Дорожники приступили до очистки та прибирання вулиць вже о 9:30 3 грудня. У роботах було задіяно 27 одиниць спецтехніки. Працювали до ранку, очищаючи основні магістралі. 4 грудня їх замінила наступна зміна. Завдання на сьогодні – прочистити другорядні та віддалені дороги, тротуари, а також Хмельницьке шосе, де вчора поблизу зупинки «Лісопарк» сталась аварія водопроводу (роботи по її ліквідації були завершені того ж дня о 23:15).

Робота комунальників ускладнюється тим, що на багатьох вулицях обабіч тротуарів стоять припарковані автівки.

- Ми звертаємось до усіх автовласників із проханням: утриматись під час хуртовин від поїздок, а також прибрати свої машини з проїжджих частин та тротуарів, щоб дати можливість прибиральній техніці виконати роботи по очистці міста, - говорить заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Павлінчук.

Триває наведення порядку і на прибудинкових територіях висоток: 17 одиниць тротуарно-прибиральної техніки очищають двори багатоповерхівок від снігу, іще 10 – проводять посипку протиожеледними матеріалами.

- Задіяні також всі 550 двірників, а також близько півсотні працівників будівельних бригад ЖЕКів, – розповідає директор департаменту житлового господарства Сергій Кушнір. – Вчора працювали з 12-ї до 22-ї години, сьогодні приступили з 5-ї ранку і працюватимуть доти, доки не завершать всі роботи.