Через ожеледицю розбилась «швидка допомога»

3 грудня 2012 року в селі Вінницькі Хутори по вул.Покришкіна сталась ДТП. Виїздом на місце події працівників ВДАІ Вінницького РВ було встановлено, що відбулося зіткнення двох автомобілів «уаз», один з яких «швидка медична допомога». Його пасажирка – 60-річна лікарка, жителька м.Вінниця в результаті ДТП отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черпно-мозкової травми, струс головного мозку.

Про це повідомляє відділ профілактики Державтоінспекції у Вінницькій області.

Цього ж дня на автодорозі до села Лопатинка Оратівського району сталось зіткнення автомобіля «Рено кенго» та автомобіля «Чері», під керуванням 29-річного жителя села Ростівка. В результаті ДТП, його 5-річна донька отримала тілесні ушкодженнями у вигляді струсу головного мозку.

Вдень 3 грудня близько 13:00 год. 40-річний водій автомобіля «ЗАЗ» виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «Фольцваген гольф». За кермом був 25-річний житель с. Пурпурівці, Вінницького р-ну. В результаті ДТП 25-річний пасажир «Фольцваген гольф» отримав тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку, забійної рани та перелом кісток носа, забій правої гомілки.