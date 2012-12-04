У 19-ти школах Вінниччини вчиться менше 10 учнів

Станом на 1 грудня у Вінницькій області нараховується 19 шкіл, де навчається менше 10 учнів. Ще 149 шкіл мають менше 40 учнів, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Навчальний процес у таких школах проходить з об'єднанням класів. Один урок триває годину. Перші 15 хвилин вчитель розповідає програму одного класу, наступних 15 хвилин – іншого, і так далі.

- Дві школи у Мурованих Курилівцях наповнені на 40 %, - каже заступник голови Вінницької облдержадміністрації Володимир Барецький. - Об‘єднаємо їх і навіть тоді не буде повнокомплектної школи. Я не кажу об‘єднувати сільські школи і перевозити дітей з села в село, де доріг немає. Чому не можна в райцентрі звести в одну? У Брацлаві три школи на 30% заповнені! А мені кажуть - ще не час.

Однак громади проти закриття таких шкіл. Їх утримання для бюджету щороку дорожчає. Сьогодні навчання одного учня малокомплектної школи обходиться державі у 27 тисяч 100 гривень. Тому необхідно питання закриття шкіл та їх оптимізації передати на вирішення виключно владних структур.