Романс співатимуть п‘ятеро

За фортепіано - Георгій Курков

Вечір з назвою «Класика російського романсу» з циклу концертів «Романс — кохання протягом століть» відбудеться у Вінницькій обласній філармонії у четвер, 6 грудня о 18.30, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com. Класичні романси виконуватимуть заслужені артисти України Ірина Швець (сопрано), Василь Король (тенор), солісти філармонії Марія Червоній (меццо-сопрано), Наталія Лановенко (сопрано), Володимир Полторацький (тенор) та Володимир Черевик (баритон). Місце за фортепіано займе Заслужений діяч мистецтв України Георгій Курков. В концертній програмі вечора прозвучать твори С. Рахманінова, М. Метнер, П. Чайковського, С. Танєєва, О. Даргомижського, М. Римського-Корсакова та М. Іпполітова-Іванова.

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