Нагородили кращих спортсменів-інвалідів 2012 року

Третього грудня у залі засідань Вінницької міської ради відбулось традиційне нагородження кращих спортсменів з обмеженими фізичними можливостями за підсумками 2012 року. Відповідно до рішення виконкому міської ради, їм було вручено грамоти, грошові премії і футболки з пам’ятним логотипом.

Церемонію проводили заступник міського голови Валентина Балицька і голова міського спорткомітету Сергій Краєвський. Вони відзначили 25 спортсменів, серед яких були переможці та призери міської спартакіади «Повір у себе», чемпіонатів України, європейських змагань, а також учасники Параолімпіад.

Серед нагороджених найбільшими досягненнями могли похвалитися Валерій Гаврилюк – призер чемпіонату світу з голболу (гра для незрячих з м’ячем, в середині якого є дзвіночок), чемпіон Європи з шашок Дмитро Мариненко, учасник Параолімпійських ігор у Лондоні пауерліфтер Анатолій Миколюк, бронзовий призер чемпіонату світу з дзюдо Антон Слушний, а також призери чемпіонатів Європи Дмитро Войтко (пауерліфтинг), Костянтин Калугуряну (гандбол) і Сергій Гаврилюк (греко-римська боротьба).

Сергій Краєвський підкреслив, що міська влада активно підтримуватиме спортсменів з обмеженими фізичними можливостями й надалі. Зокрема, наступного року заплановане проведення двох комплексних спартакіад серед інвалідів (весінньої і осінньої), чемпіонатів міста з плавання, кульової стрільби, настільного тенісу тощо. Керівництво міського спорткомітету продовжить фінансувати збори і відрядження на змагання провідних спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.

Також цих людей, сильних духом, регулярно запрошуватимуть взяти участь в масових заходах – до Дня міста, Дня Європи, Дня перемоги тощо.