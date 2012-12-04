Три вантажівки ніхто не крав

30 листопада до Вінницького райвідділу міліції по телефону «102» надійшло повідомлення від вінничанина про крадіжку трьох вантажних автомобілів з напівпричепами, якої насправді не було, повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

42-річний приватний підприємець в заяві повідомив, що в смт. Стрижавка з його власної автостоянки скоєно незаконне заволодіння трьома вантажними автомобілями «Сканія» з напівпричепами.

- Працівники міліції оперативно відреагували на повідомлення про злочин, інформацію про викрадені автівки передали усім постам ДАІ, в області ввели план «Перехоплення», - говорить начальник Вінницького райвідділу мілції Павло Кукурудза.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відповідно до ст.289 КК України було відкрито кримінальне провадження.

Втім, вже за декілька годин правоохоронці відмінили всі оперативні заходи, з’ясувавши, що... автомобілі ніхто не крав.

Вказані вантажівки стали каменем спотикання для двох підприємців, тож свої права на них чоловіки відстоювали в суді. За рішенням Феміди право власності на «Сканії» визнали за опонентом заявника.

На підставі рішення суду судовий виконавець Вінницького району та власник забрали вантажівки з місця, де вони зберігалися, поки тривав судовий процес.

Дізнавшись про це, вінницький підприємець, який також претендував на авто, не знайшов кращого виходу, як повідомити в міліцію про викрадення. Тепер правову оцінку його діям дасть прокуратура.