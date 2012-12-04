Вінниччина просить 35 мільйонів на зарплату

15:46, 04 грудня 2012
Вінниця
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10 грудня профспілки зустрінуться з урядом

Майже 10 мільярдів гривень не вистачає в бюджеті України для закриття  фінансового року.  З них 5 мільярдів  потрібно галузі освіти на виплату заробітної плати на інших видатків, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Складна ситуація із заборгованістю заробітної плати спостерігається і у галузі охорони здоров'я. Такі дані оприлюднив голова Федерації профспілок Вінницької області Володимир  Паращук, посилаючись на інформацію центральних комітетів профспілок.

4 грудня представники профспілок Вінниччини  зустрілися із заступником голови облдержадміністрації Володимиром Барецьким  та обговорили шляхи вирішення питання погашення заборгованості із заробітної плати. Заборгованість, станом на 1 грудня, у Вінницькій області склала  11 мільйонів 270 тисяч гривень.

Враховуючи ситуацію із заборгованістю представники  федерації профспілок України  мають намір 10 грудня зустрітися із вищим керівництвом держави та підняти дане питання. 

- Уряд має намір виділити  найближчим часом усім областям 1,6 мільярда гривень на завершення фінансового року, - говорить перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Володимир Барецький. -  Вінницька область звернулась з проханням виділити їй 35 мільйонів.

Питання заборгованості може бути вирішене найближчим часом та у повному обсязі.

- Хоча слід зазначити, що питання заборгованості із виплати заробітної плати  – це питання в першу чергу до рівня ефективності роботи райдержадміністрацій. У Вінницькій області 11 районів із 27 не мають заборгованості зовсім, це говорить про те, що там працюють, - наголосив Володимир Барецький.

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