Підприємцям дозволять виправляти свої помилки без штрафів

Асоціація платників податків Бельгії і вінницький осередок Асоціації платників податків України підпишуть угоду про співробітництво.

Про це розповіла голова постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань бюджету Наталія Гетце агентству Укрінформ.

- Вінниччина, із урахуванням того, що у нас є свій представник у Брюсселі – Олександр Мороз, готує до підписання Угоду про співробітництво із Асоціацією платників податків Бельгії і Асоціацією платників податків України. Документ передбачає співпрацю на регіональному рівні: обмін досвідом, рекомендаціями, делегаціями – ця співпраця сприятиме розвитку Асоціації у Вінницькій області, - розповіла Наталя Гетце, додавши, що автором цієї ідеї є голова Віннницької облради Сергій Татусяк.

Очільник бюджетної комісії запропонувала імплементувати досвід європейських країн на Вінниччині. Зокрема, започаткування Асоціацією низки безкоштовних сервісів для підприємців – таких, як безкоштовний аудит та навчальні курси.

- Організація може взяти за основу приклад європейських країн, куди будь-який підприємець може звернутись і йому безкоштовно допоможуть: перевірять звітність, запропонують навчальні курси. І якщо підприємець звернувся за аудитом і було виявлено незначні помилки, йому дозволяється виправити помилку без застосування штрафних санкцій, - каже Гетце. - Хотілося б, щоб на Вінниччині також запровадили таку практику.

