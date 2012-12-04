Вінницькій економіці «привалило» 3,2 мільярди гривень

За січень¬ – вересень 2012р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3228,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 0,6% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди 56,0% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 39,5%.

У нематеріальні активи вкладено 0,4% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 36,0% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 26,7% – на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо.

У капітальний ремонт активів спрямовано 130,5 млн. грн. капітальних інвестицій (4,0% загального обсягу).

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,7% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 17,1%. Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 17,3% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 7,1% .

Найбільшу частку капітальних інвестицій (31,2%) освоєно підприємствами будівництва, обсяги яких порівняно з січнем – вереснем 2011р. збільшились на 21,5%.

Капітальні інвестиції у розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства зменшились на 4,7%, їх частка у загальному обсязі інвестицій становила 27,1%.

Вагому частку капітальних інвестицій (17,8%) спрямовано у розвиток підприємств промислових видів діяльності, з яких 69,3% освоєно підприємствами переробної промисловості. Зросли обсяги капітальних інвестицій у підприємства таких видів економічної діяльності, як текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та виробів з хутра у 1,9 рази, целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність, виробництво гумових та пластмасових виробів, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – по 48,9% відповідно.

Збільшили обсяги освоєних інвестицій у 1,8 рази підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, що складає 25,5% у загальному обсязі інвестицій у промисловість.

У січні – вересні 2012р. збільшилися обсяги капітальних інвестицій освоєні установами фінансової діяльності – у 8,2 рази, підприємствами з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – в 2,9 рази, транспорту та зв’язку – в 1,6 рази, підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 45,0%, установах та закладах освіти – на 31,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 824,3 млн. грн. (25,5% від загального обсягу), що на 13,1% більше, ніж у січні – вересні 2011р.