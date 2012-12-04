З 10 грудня цілодобово охоронятимуть насаджені ялинки

Починаючи з 10 грудня, бригади у складі працівників державної лісової охорони і правоохоронців будуть охороняти хвойні насадження, а також здійснюватимуть цілодобові рейди-перевірки на приміських залізничних станціях, у населених пунктах Вінниччини з метою недопущення незаконного перевезення та продажу ялинок. повідомлєя радіо "Місто над Бугом".

- За незаконно зрубану у лісі ялинку на порушників чекає штраф у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - каже начальник обласного управління лісового господарства Анатолій Бондар.

Цьогоріч для продажу населенню лісівники Вінниччини виростили 20 тисяч новорічних ялинок. До кожного хвойного деревця буде прикріплений електронний чіп, завдяки якому можна буде перевірити походження ялинок.