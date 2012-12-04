Поезію Срібної доби читатимуть під каву

На цьому холодному тижні заклад "Панъ Заваркінъ та синъ" (м.Вінниця, вул. Інтернаціональна, 3/44) пропонує зігрітися чудовою музикою, поезією Срібної доби та захоплюючими історичними розповідями і все це під смачні чаї та кави.

Про розклад найближчих подійповідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

06 грудня о 18.30 - вечір джазової музики (вокал -Тетяна Войтишина, фоно - Сергій Макаров) - вартість запрошення 50 грн.

07 грудня o 18.30 - концерт «Чарівна флейта» (квартет флейтисток) – вартість запрошення 50 грн.

08 грудня о 18.00 – вечір поезії срібної доби (поет М. Поздняков) – вартість запрошення 20 грн.

09 грудня о 18.00 - журфікс "Савой: історія одного готелю" (історик О. Федоришен) - вартість запрошення 40 грн.