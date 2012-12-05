Чоловік спік голову в печі

4 грудня о 12:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринки надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні каретою швидкої допомоги було доставлено 43-річного жителя села Лопатинці з діагнозом «термічний опік І-ІІ ступеня голови, спини та правої кисті».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, опіки чоловік отримав від спалаху пального під час розпалювання опалювальної печі.

Потерпілого госпіталізовано до травматологічного відділення лікарні, на даний час його стан середньої важкості.

Рятувальники застерігають громадян бути вкрай обережними під час користування пічним опаленням.