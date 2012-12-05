Руку хлопця затягнуло в транспортер

4 грудня о 11:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільника надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення центральної районної лікарні було доставлено 26-річного жителя села Жданівка з діагнозом «важка травма правої верхньої кінцівки, відкритий перелом кісток правого передпліччя, травматичний шок».

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.



Чоловік працює на одному з підприємств району слюсарем. Під час виконання робіт його руку затягнуло у транспортер.



На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні районної лікарні. Лікарі кваліфікують його стан, як важкий.



