Сьогодні у Вінниці прогремить салют
09:00, 06 грудня 2012Вінниця
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З нагоди 21 30-ї річниці Збройних Сил
Сьогодні, 6 грудня, у Вінниці о 20.00 прогремить салют
Прот цеповідомило Міноборони на своєму офіційному сайті.
Святкові феєрверки двадцятьмва залпами з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України також відбудуться в столиці України місті-герої Києві, містах-героїв Одесі, Севастополі, Керчі, а також у містах Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.
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