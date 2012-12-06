Сьогодні у Вінниці прогремить салют

З нагоди 21 30-ї річниці Збройних Сил

Сьогодні, 6 грудня, у Вінниці о 20.00 прогремить салют Прот цеповідомило Міноборони на своєму офіційному сайті. Святкові феєрверки двадцятьмва залпами з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України також відбудуться в столиці України місті-герої Києві, містах-героїв Одесі, Севастополі, Керчі, а також у містах Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

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