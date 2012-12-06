Прокуратура не дала «замутити» підприємству двомільйонний борг
09:15, 06 грудня 2012Вінниця
0 0
Винне Аграрному фонду
За втручання прокуратури договір про переведення боргу у майже 2 млн. грн. визнано недійсним.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Рішенням суду задоволено позов прокуратури Вінницької області в інтересах держави (в особі Аграрного фонду) до ТОВ «Осіївське», ТОВ «Агро марка» про визнання недійсним договору про переведення боргу.
Зазначений позов подано з метою попередження переведення боргу у сумі 1 млн. 856 тис. грн. за форвардним біржовим контрактом, укладеним між Аграрним фондом та ТОВ «Осіївське», на ТОВ «Агро марка».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter