Прокуратура не дала «замутити» підприємству двомільйонний борг

За втручання прокуратури договір про переведення боргу у майже 2 млн. грн. визнано недійсним.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Рішенням суду задоволено позов прокуратури Вінницької області в інтересах держави (в особі Аграрного фонду) до ТОВ «Осіївське», ТОВ «Агро марка» про визнання недійсним договору про переведення боргу.

Зазначений позов подано з метою попередження переведення боргу у сумі 1 млн. 856 тис. грн. за форвардним біржовим контрактом, укладеним між Аграрним фондом та ТОВ «Осіївське», на ТОВ «Агро марка».

