На базі аеропорту створять «Авіатор» за 650 млн. доларів

На базі аеропорту у Вінниці створять торгово-логістичний комплекс «Авіатор».

Про це йшлося під час наради в облдержадміністрації, де обговорювалась концепція його утворення і розвитку, - повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Метою створення комплексу «Авіатор» є залучення інвестиційних коштів для розвитку аеропорту «Вінниця», а також раціонального і доцільного використання прилеглої земельної ділянки.

Як зазначив перший заступник голови ОДА Іван Мовчан, успішна реалізація проекту «Авіатор» приведе до створення 15-20 тисяч нових робочих місць. А це для представників влади є найголовніший аргумент щодо сприяння та підтримки реалізації проекту на території області.

За його словами, розвиток проекту також сприятиме значному збільшенню товарного обороту з представниками інших областей та держав.

Згідно з розробленою концепцією, кКомплекс «Авіатор» складатиметься із митно-логістичного терміналу, оптового ринку сільськогосподарської продукції, оптового товарного ринку, об‘єктів житлової нерухомості в рамках проекту «Доступне житло». А всі ці складові сприятимуть розвитку інфраструктури даної території: дороги, електро- та тепломережі, система водопостачання та каналізації, телекомунікаційна мережа.

Створення об‘єктів комерційної нерухомості допоможе залучити біля 200-300 млн. доларів США у вигляді прямих інвестицій в економіку області, в тому числі біля 200 млн. від іноземних інвесторів.

Капітальні інвестиції в проект разом з вартістю землі оцінюється в обсязі 500-650 млн. доларів США і будуть здійснюватись в 3 етапи протягом 8-10 років.

Іван Мовчан зазначив, що поетапна реалізація зазначеного проекту дасть значний поштовх у розвитку як міста, так і області, адже якщо будуть створюватися робочі місця, то розвиватиметься вся інфраструктура навколишньої території і від цього запрацює весь механізм Комплексу.

