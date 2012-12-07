Негода влаштувала Вінниччині «темну»

Протягом 6 грудня і в ніч на 7 грудня через спрацьовування систем захисту ліній електропередач в результаті несприятливих погодних умов на Вінниччині сталося знеструмлення 19 населених пункти у Вінницькій області.

Як повідомляє прес-служба МНС України в п'ятницю вранці, за поривів вітру і мокрого снігу з дощем загалом по державі знеструмлені населені пункти 5 областей: 77 населених пунктів у Київській області, 18 у Житомирській, 7 - у Чернігівській, і 6 - у Харківській областях.

На даний момент до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

