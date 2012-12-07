Узєлков – у шістці кращих боксерів світу

Вінницький боксер-напівважковик Інтерконтинентальний чемпіон В’ячеслав Узєлков піднявся в рейтинг-листі Всесвітньої боксерської організації (WBO). Нині він посідає четверту сходинку.

У порівняння з попередніми рейтингами, опублікованими WBO, вінничанин поліпшив своє положення на три пункти.

Окрім того, В’ячеслав Узєлков займає 2-у строчку в світовому рейтингу WBA і 6-у – за версією організації IBF.