Узєлков – у шістці кращих боксерів світу
09:15, 07 грудня 2012Вінниця
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Вінницький боксер-напівважковик Інтерконтинентальний чемпіон В’ячеслав Узєлков піднявся в рейтинг-листі Всесвітньої боксерської організації (WBO). Нині він посідає четверту сходинку.
У порівняння з попередніми рейтингами, опублікованими WBO, вінничанин поліпшив своє положення на три пункти.
Окрім того, В’ячеслав Узєлков займає 2-у строчку в світовому рейтингу WBA і 6-у – за версією організації IBF.
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