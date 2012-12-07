Вінниця вклала 300 тис. гривень у нові зупинки

Цьогоріч у Вінниці було заплановано встановлення 17 нових зупинок громадського транспорту у різних мікрорайонах міста. На сьогоднішній день переважна більшість з них вже зайняла свої місця. Над конструкціями зупинок працював вінницький виробник, який запропонував найбільш якісний та естетичний зразок, - повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На фото - нова трамвайна зупинка на вул. Максимовича.

Нові зупинки єдиного зразка почали з’являтись у місті минулого 2011 року. Тоді комунальники встановили 7 конструкцій. Вони почали замінювати ті, у яких вже вийшов термін використання. Нові зупинки почали з’являтись і там, де їх взагалі не було, або в місцях, де зупинки громадського транспорту були перенесені. Новий зразок зупинки вінничанам здебільшого подобається, адже вони захищають і від сонця, і від опадів.

Цьогоріч у бюджеті міста заклали близько 300 тис. гривень на закупку 17 таких конструкцій. 12 з них комунальники вже встановили, ще 5 планується облаштувати до кінця поточного місяця, якщо дозволять погодні умови.

За словами заступника директора міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрія Павлінчука, конструкції зупинок громадського транспорту обирали серед декількох варіантів вітчизняних виробників, однак той зразок, який запропонувало одне з вінницьких підприємств виявився найбільш якісним та естетично привабливими.