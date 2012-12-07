Козятин в морози два дні сидітиме без газу

Попри морози планове технічне обслуговування газових мереж у Козятині не відмінятимуть, - повідомляє прес-служба ПАТ «Вінницягаз».

На звернення мешканців Козятина про бажану для них відміну запланованого на 11-12 грудня чергового технічного обслуговування газових мереж у зв’язку з можливим пониженням температури повітря начальник міжрайонного управління газового господарства Олег Філонов повідомив про неможливість зміни графіка обстеження об’єктів газового господарства. А це, як відомо, пов’язано з відключенням від газопостачання житлових будинків на один-два дні.

Олег Філонов висловив розуміння стурбованості городян, але його владних повноважень не достатньо для відміни заходів, передбачених правилами безпечного користування природним газом.

- Я розумію незадоволення людей, - сказав він, - але дію у межах чинного законодавства. Разом з тим, виконати належні обсяги роботи у теплий період року у мене немає фізичної можливості. Тому вони розтягуються на весь рік.

До того ж, ми узгодили графіки цих робіт з органами місцевої влади, і нині попередили їх про це завчасно. Так само інформуємо і населення.

За словами Олега Філонова, співробітники його управління намагатимуться у максимально короткі терміни виконати усі заплановані роботи. Для цього, як правило вони подовжують свій робочий день до максимально можливого часу.

Але проблеми часто виникають і з незалежних від газовиків причин. Увімкнути подачу газу вони можуть лише особисто переконавшись у тому, що в усіх квартирах є господарі і їхні газові прилади вимкнені. Якраз цей пункт правил безпеки виконати вдається не завжди оперативно. Через це й виникають затримки.

- Нам доводиться вибирати з двох небезпек, - продовжив Олег Філонов. – З одного боку – можливий мороз. З іншого, - отруєння людей газом. За останнє з мене запитають і керівники, і ті ж мешканці будинків, котрі нині виступають проти належного виконання заходів безпеки.