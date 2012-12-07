Чиновники вкрали майна на півмільйона

У Вінницькій обл. викрито групу чиновників філії ПАТ «Київський річковий порт», яка вкрала майна на 500 тис. грн.

Про це повідомляє «Міжнародна агенція інформаційних розслідувань» (МАІР) з поисланням на прес-службу ГУБОЗ МВС України.

Згідно з повідомленням, у Вінницькій області працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю виявили факт привласнення майна з боку посадових осіб філії ПАТ «Київський річковий порт».

Керівники однієї з філій річкового порту розробили схему розкрадання майна, яке належить ПАТ. Службовці, організувавшись в групу, привласнили баржу, екскаватор, вантажний автомобіль, агрегат для заправки, ряд верстатів і іншого. Частину реалізували комерційним структурам, а частину порізали і здали як металобрухт.

За приблизними підрахунками правоохоронців, збитки, завдані державі, становить близько 500 тис. грн.

Слідчими розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфіковані за ч.1 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

