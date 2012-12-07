Почався відлік постраждалих від морозу

6 грудня о 21:50 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринки надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення районної лікарні було госпіталізовано 24-річного юнака з діагнозом «обмороження нижніх кінцівок».

Обмороження сталося через відсутність опалення у власному помешканні.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Того ж дня о 22:20 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №13 міста Немирів надійшла інформація, що в реанімаційне відділення Немирівської центральної районної лікарні без свідомості, в стані алкогольного сп’яніння, доставлено 55-річного жителя села Потоки з діагнозом «переохолодження організму».

Як стало відомо, чоловіка знайшов рідний брат на дворі власного домогосподарства.

На даний час стан обох потерпілих середньої важкості.