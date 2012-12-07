У «Що? Де? Коли?» лідирують техліцей і ФМГ

В міському Палаці мистецтв «Зоря» відбувся другий, тематичний, тур чемпіонату міста з гри «Що? Де? Коли?» серед шкільних команд, приурочений Всеукраїнському тижню права.

Команди мали дати відповідь на 30 питань. Деякі були складними, інші легкими. Адже разом розв’язували завдання команди учнів середнього та старшого шкільного віку. У першому турі стартували 38 шкільних команд, а у другому додалися ще 3.



Перше місце у турі розділили 2 команди: «Фісташки» (Вінницький технічний ліцей ) та «Непоседы» (фізико-математична гімназія № 17).

В рамках чемпіонату міста відбудеться ще 5 турів. Фінішує турнір у травні. До заліку кожного колективу увійде лише 5 найкращих результатів. Тому, якщо збірна пропустила 1–2 тури, це не вплине суттєво на її загальний результат.