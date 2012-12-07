В зіткненні «Ниви» та «ВАЗа» зрозчавило водія

6 грудня близько 14:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №33 смт. Чечельник надійшло повідомлення, що на автошляху Тартак - Ольгопіль сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 43-річний житель с. Ольгопіль, рухаючись на автомобілі «Нива», не впорався із керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗу був затиснений у салоні автівки.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання вилучили постраждалого із автомобіля та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На жаль, 50-річний чоловік від отриманих травм помер у Чечельницькій центральній районній лікарні.

Інших двох пасажирів: 46-річного жителя м. Вінниця із діагнозом «забій грудної клітини, перелом ребер» та 61-річного чоловіка із діагнозом «травматичний шок І-го ступеню, закритий уламковий перелом малогомілкової кістки, забій грудної клітини» передали на стаціонарне лікування до районної лікарні.

