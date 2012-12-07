Влада проінспектувала реконструкцію Лядівського монастиря

Митрополит Симеон відвідав Лядівський скельний монастир та взяв участь у засіданні комітету з підготовки та проведення заходів святкування 1000-літнього ювілею обителі.

Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії УПЦ МП.

6 грудня митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон відвідав Лядівський скельний монастир та взяв участь у засіданні Всеукраїнського та обласного Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря.

Під час відвідування території монастиря владика разом з представниками Міністерства культури України, Інституту археології НАН України та Вінницької облдержадміністрації ознайомився зі станом будівель обителі та відвідав ділянки, де будівельні роботи на даний час ще продовжуються. Настоятель монастиря архімандрит Антоній (Нетребін) продемонстрував відвідувачам стан монастирської дзвіниці, древніх храмів, що збереглися та відновлюються, братського корпусу, де знаходяться чернечі келії, та решти території монастиря. Також в цей день був звершений молебень у храмі на честь ікони Божої Матері «Відрада і Втіха».

Потім делегація відправилася на засідання Всеукраїнського та обласного Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря. Засідання комітету пройшло у приміщенні Могилів-Подільської райдержадміністрації.

Нагадаємо, що свій 1000-літій ювілей Подільський Афон, як часто називають скельний монастир с. Лядова, відзначатиме наступного року.

Розпочав засідання перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан. Він представив присутнім коротку інформацію щодо підготовки до святкування ювілею монастиря. Далі до слова був запрошений начальник відділу у справах релігій облдержадміністрації Ігор Салецький, який ознайомив усіх з поточним станом будівель монастиря, дав короткий звіт про уже виконані роботи та окреслив основні заплановані завдання щодо будівництва та благоустрою території монастиря.

Митрополит Симеон, виступаючи перед аудиторією, ознайомив усіх з віхами церковної історії, які стосуються Лядівського монастиря та його засновника – преподобного Антонія Печерського. Також владика вніс декілька пропозицій щодо проведення конференцій, днів святкування ювілею безпосередньо у монастирі та інших заходів впродовж наступного року.

Зокрема, було визначено провести святкову Божественну Літургію в Лядівському скельному чоловічому монастирі за участю Блаженішого Митрополита Київського та всієї України Володимира та інших ієрархів Православної Церкви 15 вересня 2013 року. Окрім цього, владика підкреслив важливу роль духовно-моральної просвітительської роботи серед дітей та молоді протягом наступного року та нагадав, що робочі групи представників молодіжок на чолі зі священиками Вінницької єпархії будуть приїздити на допомогу до Лядівського монастиря і надалі.

Також під час роботи комітету з доповідями виступили начальник управління містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації Сергій Олександрович Царенко, заступник начальника управління охорони нерухомої культурної спадщини Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України Богдан Олександрович Моця, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Лариса Іванівна Виногродська, яка є керівником археологічних досліджень на території монастиря. Своїми виступами вони підтвердили історичні гіпотези та наголосили на виключній ролі правильної з технологічної точки зору реконструкції та археологічних досліджень, які повинні виконувати професіонали. Також було підкреслено, що археологічні розкопки сприяють вивченню Літургічного розвитку Православної Церкви та історії взагалі. Окрім цього під час засідання були оцінені приблизні фінансові витрати на проведення реконструкції та благоустрою монастиря.

Насамкінець, настоятель обителі архімандрит Антоній подякував митрополиту Симеону та Вінницькій обласній владі за турботу та увагу до монастиря, без яких неможливо було б відновлювати Подільську святиню та закликав їх до подальшої допомоги в славу Господа. Також отець архімандрит запросив усіх присутніх на освячення дзвонів монастирської дзвіниці, з якого і почнуться заходи святкування 1000-літнього ювілею наступного року.