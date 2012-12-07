У Пирогово влаштували «Козацькі забави»

На базі Вінницької загальноосвітньої школи № 36, що у мікрорайоні Пирогове, пройшла педагогічна майстерня, присвячена фізичній культурі і здоровому способу життя.

Захід організували департамент освіти Вінницької міської ради і міський методичний кабінет. На нього завітали вчителі фізкультури зі всього міста, а також голова міськспорткомітету Сергій Краєвський.

Гості ознайомилися зі здобутками школи і її кращих спортсменів, з роботою пришкільних спортивних секцій, переглянули фрагменти уроків на теми «Ігрова діяльність у житті дитини» та «Використання ритмічної гімнастики».

Родзинкою майстерні виявився спортивно-виховний захід «Козацькі забави». У ньому взяли участь три команди, складені з 5 старшокласників. Вони змагалися у 7 оригінальних конкурсах. Під час «Переправи на острів Хортиця» учасники мали долати дистанцію, переставляючи дощечки і переходячи по них. У конкурсі «На ярмарок» фізкультурники мали справу з м’ячами і обручем, у «Чайці» – з гімнастичною лавою тощо.

Не обійшлося й без традиційних вправ. Наприклад, капітани мали якомога більше разів підтягнутися на поперечині. Усе нагадувало колись популярні «Веселі старти», але лише з національним колоритом.

Переможці отримали медалі і грамоти від міського спорткомітету.