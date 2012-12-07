Вінницьким школярам платитимуть стипендії 1100-1200 гривень
Учасникам та призерам олімпіад
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 року затверджено нові розміри стипендій Президента України та стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, для переможців Всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад у збільшеному розмірі.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Згідно тексту документа розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів становить: учасникам -1100 гривень на місяць; призерам - 1200 гривень на місяць.
Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -членів Малої академії наук - 1100 гривень на місяць.
Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури - 1100 гривень на місяць.
Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 1200 гривень на місяць.