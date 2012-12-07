Вінницьким школярам платитимуть стипендії 1100-1200 гривень

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 року затверджено нові розміри стипендій Президента України та стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України, для переможців Всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад у збільшеному розмірі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Згідно тексту документа розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів становить: учасникам -1100 гривень на місяць; призерам - 1200 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -членів Малої академії наук - 1100 гривень на місяць.

Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури - 1100 гривень на місяць.

Розмір стипендії імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів - 1200 гривень на місяць.