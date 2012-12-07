Вінничанин через Інтернет отримав 402 тисячі гривень

Вісім років позбавлення волі – таке покарання призначив суд першої інстанції вінничанину, який шахрайським шляхом перевів у готівку 402 тисячі гривень. Ці гроші належали одній з приватних фірм міста Києва.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На початку року працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали 43-річного вінничанина, який в одному з відділень банка шахрайським шляхом отримав готівкою 402 тисячі гривень.

Як з‘ясувалося, зловмисник у змові ще з двома чоловіками через Інтернет ошукали одну з київських приватних фірм, яка займається продажем промислових товарів. На початку вересня минулого року зловмисники офіційно зареєстрували неіснуючу фірму, на рахунок якої за допомогою Інтернет-програми електронного управління грошовими коштами перерахували 402 тисячі гривень.

Зловмисники здійснили несанкціонований вхід в систему Інтернет-банкінг та сформували електронне платіжне доручення на переведення грошових коштів у сумі 402 тисячі гривень на рахунок своєї фірми. Цього ж дня зловмисник, на ім’я якого була зареєстрована фірма і відкритий рахунок, отримав готівкою ці гроші в одному з вінницьких відділень банку.

За даним фактом слідчим відділом міліції була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Нещодавно суд першої інстанції виніс одному з фігурантів справи покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Долю інших двох учасників цієї злочинної схеми ще буде вирішувати суд.