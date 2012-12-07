Гушан Катушкін співає з примовками

Автор популярного хіта «Ехо тисячі вокзалів» і щирий виконавець простих пісень Гушан Катушкін, він же Сергій Колесников, знову виступить під акомпанемент власної гітари в кафе-барі «Шериф» (вул. Козицького, 62а) 9 грудня. Початок концерту о 20.00.

Лірика душевних пісень Гуши і його персональний неповторний шарм наповнюють кожен концерт цього виконавця незабутньою атмосферою, дивною і чарівної. Харизматичний Гушан наповнює свої тексти неординарними метафорами. Його манера виконання оригінальна: інтонації, паузи, забавні історії і примовки - всенеодмінно особливість спілкування цього музиканта зі слухачами. Кожна пісня - ціла вистава, у якій актор Катушкін намагається передати асорті емоцій глядачеві.

Щоб провести недільний вечір душевно, потрібно придбати квиток у "Шерифі": передпродаж - 40 гривень, в день концерту - 50. Довідки за телефоном 69-18-86.