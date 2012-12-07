10 контролерів підуть до суду за перевірки підприємців

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин провів прес-конференцію за підсумками роботи 2012 року, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

- Органами прокуратури області протягом поточного року на захист інтересів громадян та держави до суду пред’явлено позовів на загальну суму 55,5 млн. грн., задоволено 2053 позови (заяв) на суму 68 млн. грн., у т.ч. на користь бюджету - 14 млн. грн, - говорить прокурор.

Активно здійснювалось представництво у сфері охорони державної та комунальної власності. Судами задоволено позовів прокурорів майже на 30 млн. грн. В інтересах фондів соціальної спрямованості органами прокуратури з початку року заявлено позовів на суму 11,5 млн. грн., задоволено 420 на суму 10,4 млн. грн.

У сфері земельних правовідносин порушено 9 кримінальних справ щодо незаконної передачі у користування та власність понад 14 га земель. Внесено 360 протестів та подань, попереджено протиправне надання у користування (власність) понад 247 га земель різних категорій, відшкодовано 2,3 млн. грн. плати за землю та шкоди земельним ресурсам, до відповідальності притягнуто 86 посадових осіб.

Судами задоволено 114 позовів прокурорів, на загальну суму 3,4 млн. грн., з яких понад 1 млн. грн. - до бюджету, повернуто близько 82 га земель.

Олександр Михайлович також зазначив, що покращились результати роботи правозахисної діяльності у сфері транспорту. За втручання прокурорів до дисциплінарної відповідальності притягнуто 180 посадових осіб, у тому числі 23 – контролюючих органів.

За результатами перевірок додержання законодавства про оплату праці на підприємствах усіх видів транспорту порушено та направлено до суду 2 кримінальні справи, відшкодовано за документами реагування більше 10 млн. грн. заборгованої заробітної плати.

Поточного року прокуратурою області вжито низку організаційно-практичних заходів, спрямованих на підвищення ефективності та якості розслідування кримінальних справ слідчими органів прокуратури області.

До суду з обвинувальним висновком скеровано 40 кримінальних справ про корупційні злочини, 9 - про злочини у сфері земельних правовідносин, 39 - у бюджетній системі, 24 - про хабарництво.

У ході досудового слідства відшкодовано, завданих злочинами збитків, більше 8 млн.грн., з яких щодо невиплати заробітної плати - 6,6 млн. грн.

Прокуратурою області порушено 14 актуальних кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, з яких 13 - направлено до суду.

Враховуючи вимоги керівництва держави та Генеральної прокуратури України щодо недопущення фактів порушення прав фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб’єктів, незаконного втручання в їх господарську діяльність прокуратурою області проведені системні перевірки щодо додержання контролюючими органами законодавства під час здійснення своїх функцій. За порушення прав підприємців до відповідальності притягнуто 490 службових осіб органів контролю, відносно контролерів порушено 10 кримінальних справ.