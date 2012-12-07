Спиртовики «завинили» бюджету більше 3 млн. грн.

Кримінальну схему виведення мільйонних сум коштів у тіньовий обіг з рахунків спиртозаводу на Вінниччині викрили співробітники податкової міліції області.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

ході оперативного відпрацювання встановлено, що прикриттям для перекачування коштів у «тінь» була регулярна закупівля котельного палива у кіровоградського приватного підприємства. Проте цілий ряд нюансів, виявлених у ході відпрацювання, дав податківцям усі підстави сумніватися в законності операцій.

Насторогу викликала не лише невідповідність документації товару, що постачався, але й грубі помилки зловмисників у найменших деталях – приміром, водії цистерн, що, відповідно до документів, здійснювали перевезення вантажу, насправді не завозили паливо ні на спиртозавод, ні на Вінниччину взагалі, в той час як на папері цистерна встигала доправити з Луганська кілька десятків тонн палива на завод і повернутися на завантаження за два дні.

Остаточні крапки над «і» розставила інформація від підприємства-виробника, відповідно до якої жодних сертифікатів на продукцію фірмі-посереднику не видавали, як ніколи не мали справ зі спиртозаводом. Більше того, з’ясувалося, що директор-постачальник палива уже проходить як обвинувачуваний по кримінальній справі щодо фіктивного підприємництва.

Між тим, на рахунки фірми, що має всі ознаки фіктивності, з державного спиртозаводу надійшло більше 9 мільйонів гривень за начебто отримане паливо.

Сума несплачених податків складає більш ніж 3,4 мільйона гривень. Слідчими податкової міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.