Узєлков битиметься 15 грудня

15 грудня 2012 року в черкаському СК «Будівельник» пройде вечір боксу від компанії братів Кличків «K2 Promotions».

У головному поєдинку турніру харків'янин Сергій Федченко (31 перемоги-2 поразки, 14 нокаутів) зустрінеться в рингу з Азадом Азізовим (26 перемог-3 поразки-2 нічиї, 16 нокаутів) з Німеччини. На кону – вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO в суперлегкій вазі.

В рамках вечора боксу в Черкасах в андеркарті проведуть свої чергові поєдинки суперважковик Андрій Руденко (22 перемог-0 поразок, 14 нокаутів), вінницький напівважковик В’ячеслав Узєлков (27-2, 16 нокаутів) тощо.