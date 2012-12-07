Вінничани поклали до Держбюджету 4 млрд 70 млн грн

4 мільярди 70 мільйонів гривень податкових платежів внесли з початку року платники податків Вінниччини до Зведеного бюджету.

Про це повідомляє Державна податкова служба у Вінницькій області.

Ця сума на 276,1 мільйон гривень, або на 7,3 відсотки перевищує суми податків, зборів та інших податкових платежів січня-листопада 2011 року.

Так, цьогоріч Державна казна вже отримала від Вінниччини 2 мільярди 54,2 мільйонів гривень. Місцеві бюджети регіону наповнились на 2 мільярди 15,8 мільйонів гривень. Це майже на 323 мільйони гривень більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Як і раніше, в лідерах приросту податкових платежів податок на доходи фізичних осіб (+ 165,4 млн.грн.), плата за землю (+ 56,6 млн.грн.), податок на додану вартість (+153,6 млн.грн.), плата за користування надрами (+3,7 млн.грн.), збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природній газ (+3,2 млн.грн.).

