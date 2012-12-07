Сьогодні вночі на Вінниччині ...-14

У суботу, 8 грудня, у Вінниці мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледь, вітер північно-західний, 5-10 м / с.

Температура повітря вночі -9 ... -14 градусів, удень -5 ... -8 градусів.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр України.

Якщо негода застала вас у дорозі, далеко від населених пунктів, зважте на те, що заметені снігом шляхи й погіршення видимості набагато ускладнюють орієнтацію на місцевості. Якщо “застрягли”, не виходьте із автомобіля у сильну хуртовину – орієнтири, що здавалися надійними, за декілька десятків метрів можна легко загубити.

Під час руху автомобілем не варто намагатися долати снігові замети. Необхідно зупинитися і захистити двигун з боку решітки радіатора. Якщо є можливість, авто краще розташувати двигуном до навітряної сторони. Періодично виходьте із автомобіля і розчищайте сніг – авто, що не присипане снігом, є гарним орієнтиром для пошукової групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати. Не допускайте потрапляння до салону авто вихлопних газів і стежте, щоб вихлопна труба не забивалася снігом.

Якщо через негоду виник дорожній затор, не виїжджайте на зустрічну смугу руху – вона знадобиться для проїзду снігоочисної та рятувальної техніки. Оминаючи колону автомобілів, яка стоїть у заторі, ви можете не розминутися із зустрічним транспортом, що створить додаткові перешкоди дорожньому руху.