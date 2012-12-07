Через ртуть закрили приміщення дитячої лікарні

6 грудня у Вінницькому центр «Матері та дитини», по вул. Маяковського (район Старе місто) через необережність розбито ртутний термометр сухо-жарового стерилізатора.

Про це повідомляє Теруправління МНС у Вінницькій області.

Внаслідок пригоди 7 приміщень заборонено експлуатацію до 10 грудня 2012 року

Вилучено 10 гр. металевої ртуті.

З початку року на території області зареєстровано 210 випадків розливу ртуті. Вилучено – 2 кг 638 гр. металевої ртуті.