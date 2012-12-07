Через ртуть закрили приміщення дитячої лікарні
17:04, 07 грудня 2012Вінниця
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На Старому місті
6 грудня у Вінницькому центр «Матері та дитини», по вул. Маяковського (район Старе місто) через необережність розбито ртутний термометр сухо-жарового стерилізатора.
Про це повідомляє Теруправління МНС у Вінницькій області.
Внаслідок пригоди 7 приміщень заборонено експлуатацію до 10 грудня 2012 року
Вилучено 10 гр. металевої ртуті.
З початку року на території області зареєстровано 210 випадків розливу ртуті. Вилучено – 2 кг 638 гр. металевої ртуті.
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