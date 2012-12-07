У торговому центрі покажуть "Концлагеристів"

Актори-аматори Молодіжного експериментального театру-студії “Гвоздь” та організатори вільного театрального форуму “Нефонтан” запрошують на третю зустріч. На цей раз до уваги глядачів п'єса Валерія Шергіна "Концлагеристы", а відбуватиметься вистава 8 грудня на третьому поверсі ТЦ "Анастасія". Початок о 18.00.

За сценарієм це антиутопія, в якій йдеться про жителів закритої та позбавленої свободи республіки Удмуртії. Одна "не зовсім звичайна" сім'я, що там мешкає, за збігом дивних обставин раптом наважується ризикнути та пошукати свободи за межами своєї батьківщини. Про те, що з цього вийде можна дізнатись переглянувши перформанс.

Організатори обіцяють нотки гумору та теплу атмосферу, а також приємну компанію.