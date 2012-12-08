Не ховайте руки в кишені, а капці мастіть "Моментом"

Сніг і морози зробили своє, - попри зусилля комунальників на вулицях слизько. Добряче гепнутись можна вже біля під’їзду.

Аби пережити типові зимові ризики і ожеледиця не відправила на лікарняне ліжко, рятувальники рекомендують дотримуватись простих правил.

А саме, - по слизькій поверхні необхідно ходити не поспішаючи, розслабивши ноги в колінах і ступаючи на всю ступню. Руки не повинні бути зайняті сумками, а якщо сумка все-таки необхідна, то вона має бути такою, щоб можна було носити її через плече. Під час руху не тримайте руки в кишенях – це підвищує можливість падіння, і, як наслідок, більш важких травм та переломів.

З метою зниження ризику падіння під час ожеледиці необхідно підготувати відповідним чином взуття. Для цього можна прикріпити на каблук шматок поролону (по розмірах каблука) чи лейкопластиру; натерти наждаковим папером підошву або прикріпити його на підошву; намазати підошву клеєм типу «Момент» і поставити взуття на пісок для утворення шорсткого шару. Кращими для ходіння по слизькій поверхні є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи і без великих каблуків.

Обходьте металеві кришки люків, вони, як правило, покриті льодом, можуть бути погано закріплені і перевертатися, що збільшує небезпеку отримання серйозної травми.

Не ходіть по краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду й ожеледі. Пам’ятайте, що в ожеледь значно збільшується гальмівний шлях машини і падіння перед транспортним засобом, що рухається, призводить до загибелі, або до інвалідності.

Тримайтеся подалі від будинків, ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже великою небезпекою є бурульки. У період танення льоду і снігу бурульки становлять найбільшу небезпеку.

Під час руху в ожеледь будьте готові до падіння. При порушенні рівноваги швидко присядьте - це самий реальний шанс залишитися на ногах. Якщо утриматися на ногах не вдалося, падайте з мінімальною шкодою для свого здоров’я. Для цього відразу присядьте, щоб знизити висоту падіння, згрупуйтеся і напружте м’язи, а, торкнувшись землі, обов’язково перекотіться - від цього удар зм’якшиться.

Якщо після падіння відчули біль у голові, нудоту, біль у суглобах, утворилися пухлини, гематоми - негайно зверніться до лікаря чи в травматологічний пункт, інакше можуть виникнути ускладнення.