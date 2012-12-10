41-річна жінка за кермом покалічила хлопця

У Бершадському районі під колеса «п’ятірки», якою керувала жінка, потрапив 22-річний чоловік. Потерпілий у важкому стані госпіталізований до лікарні.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Аварія трапилась 7 грудня травня о п’ятій годині ранку. В селі Устя Бершадського району 41-річна жителька, керуючи автомобілем «ВАЗ 2105», допустила наїзд на пішохода.

Внаслідок аварії 22-річний потерпілий, отримав численні тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги був госпіталізований в реанімаційне відділення районної лікарні.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про правопорушення. Наразі проводиться перевірка.