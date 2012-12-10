Автобуси вранішніх рейсів з районів до Вінниці не прийшли

Більшість вінничан, котрі переді вихідними вирушили в райони, дістатись обласного центру вчора по обіді та сьогодні вранці не змогли, - замело дороги.

Як повідомили УНІАН-Вінниччині в диспетчерській Західного автовокзалу, перебої в транспортному сполученні розпочалися іще вчора. А сьогодні вранішні рейси згідно з графіком приходять лише з Хмільника та Могилева-Подільського.

На Жмеринку станом на ранок понеділка дорога була перекрита сніговими заметами, з Мурованих Куриловець перший рейс змогли випустити тільки о 8.00.

Водії скаржаться, що дороги – жахливі. За їхніми словами, на окремих напрямках дороги у вихідні ніхто не чистив.

Що стосується рейсів з Вінниці, то вранці не вийшли на маршрути близько 10% автобусів.Працівники автовокзалу бідкаються, що не відомо, куди зможуть доїхати ті, котрі ризикнули поїхати за маршрутом.

Тим часом згідно з повідомленням синоптиків , сьогодні в Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру досягнуть 15-22 м/с. Вночі у Вінницькій, Житомирській, Одеській і в більшості західних регіонів, а вдень і в Київській, Черкаській і Кіровоградській областях - сильні опади, місцями налипання мокрого снігу.

МНС попереджає: на дорогах в регіонах, крім півдня та сходу, утворюється ожеледь і ожеледиця.

