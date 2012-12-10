Літнього вінничанина пограбували «по-сусідськи»

Працівники вінницької міліції затримали чоловіка, підозрюваного у скоєнні пограбування свого сусіда. Зловмисник знав, що син сусіда нещодавно продав земельну ділянку, отже у нього мали б бути гроші. Заручившись підтримкою ще трьох знайомих, чоловік наважився на злочин.

Про це повідомив СЗГ УМВС УУраїни у Вінницькій області.

Ввечері до 60-річного вінничанина постукав у двері сусід. Коли той відчинив, то побачив на порозі крім сусіда ще трьох молодиків, які увірвалися до нього у помешкання та почали бити господаря. Молодики вимагали, щоб пенсіонер віддав їм гроші. Почувши, що у будинку грошей немає, нападники не повірили господарю та вирішили силоміць напоїти його горілкою.

Молодики були впевнені, що алкоголь змусить пенсіонера розповісти, де в нього знаходиться схованка. Не почувши від пенсіонера ніякої відповіді, непрохані гості самі розпочали пошуки грошей.

Коли нападники зрозуміли, що грошей немає, щоб не йти з пустими руками, почали збирати речі, які були у будинку: техніку, одяг, консервацію та інші речі побутового вжитку. Господарю зловмисники пригрозили, що повернуться і вб’ють його, якщо він комусь поскаржиться.

Наляканий пенсіонер лише через тиждень наважився звернутися до міліції за допомогою. Одного з четвірки нападників, 38-річного сусіда потерпілого, працівники міліції затримали за місцем проживання. Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення можливого місця перебування інших осіб.

За даним фактом слідчим відділом міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.