Понад 50 будинків по Свердлова – без води
10:00, 10 грудня 2012Вінниця
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Прорвало трубу
Майже шістдесят будинків – з №71 по №185 по непарній стороні вулиці Свердлова м. Вінниці залишились без води.
Як повідомила УНІАН-Вінниччні начальник відділу оперативного реагування Вінницької міськради «Цілодобова варта» Антоніна Іващук, «сахара» серед зими спіткала мешканців Свердловського масиву через вчорашній прорив труби – «трьохсотки» на Свердлова, 129.
Підготовчі роботи з ліквідації прориву фахівці розпочали іще вночі. Наразі ремонтні роботи з відновлення постачання холодної води тривають.
Водіїв закликають бути вкрай обережними, проїжджаючи цю ділянку дороги, позаяк вода перетворила проїжджу частину на ковзанку.
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