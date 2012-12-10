Понад 50 будинків по Свердлова – без води

Майже шістдесят будинків – з №71 по №185 по непарній стороні вулиці Свердлова м. Вінниці залишились без води.

Як повідомила УНІАН-Вінниччні начальник відділу оперативного реагування Вінницької міськради «Цілодобова варта» Антоніна Іващук, «сахара» серед зими спіткала мешканців Свердловського масиву через вчорашній прорив труби – «трьохсотки» на Свердлова, 129.

Підготовчі роботи з ліквідації прориву фахівці розпочали іще вночі. Наразі ремонтні роботи з відновлення постачання холодної води тривають.

Водіїв закликають бути вкрай обережними, проїжджаючи цю ділянку дороги, позаяк вода перетворила проїжджу частину на ковзанку.