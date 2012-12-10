Вінницю розчищають від снігу з четвертої ранку
10:20, 10 грудня 2012Вінниця
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Наразі без інцидентів
Сніговій, який не припиняється вже другу добу, серйозних катаклізмів у Вінниці не спричинив.
Окрім певних проблем з рухом тролейбусів в районі вул. Тарногродського, загалом громадський транспорт рухається безперебійно.
Як повідомили УНІАН у відділі оперативного реагування Вінницької міськради «Цілодобова варта», спецтехніка в кількості 34 одиниць розчищає місто від з снігу з 4.00. Всі центральні магістралі розчищені. Наразі звільняють від снігу зупинки громадського транспорту.
З 5.00 на роботу вийшли двірники. Їм та дорожнім службам в посиленому режимі доведеться працювати іще щонайменше 2 доби, - якийсь просвіток в погодних умовах синоптики обіцяють не раніше середи.
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