Назвавшись правоохоронцем, петеушник відібрав в дитини мобілку

Працівники вінницької міліції затримали студента, який у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького пограбував шестикласника.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

До 12-річного хлопчика, який у вихідний день гуляв у вінницькому центральному парку, підійшов молодий чоловік, представився працівником правоохоронного органу та попросив мобільний телефон, щоб зробити терміновий дзвінок.

Довірлива дитина одразу дала «правоохоронцю» свій телефон.

Отримавши мобільний, зловмисник кинувся навтьоки. Засмучена дитина розповіла про цей прикрий випадок своїм батькам, і вони одразу звернулися за допомогою до міліції.

Через кілька годин псевдо правоохоронець працівниками міліції був затриманий. Ним виявився 23-річний студент одного з професійно-технічних училищ міста Жмеринки. У кишені його куртки знаходилась «Noka», яку він викрав у школяра.

Молодик не очікував, що його так швидко затримає міліція, тому не встиг знайти купця на вкрадений телефон.

Затриманий не вперше потрапляє в поле зору працівників міліції. Раніше він був засуджений за скоєння крадіжок.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Дії зловмисника попередньо кваліфіковані за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж), за що передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі.