Вінничан з почуттям гумору кличуть на кастинг

Кастинг на участь у народному телешоу "Розсміши коміка" відбудеться у Вінниці 15 грудня за адресою вул. Соборна, 69 з 10.00 до 17.00.

Про це повідомляє сайт телеканалу «1+1».

Розсміши коміка» - народна розважальна програма, в якій будь-яка людина, що володіє комічним талантом, має можливість заробити непогані гроші. Розсмішити свого знайомого або родича - це одна справа, а от змусити сміятися людину, яка все своє життя професійно займається гумором - таке завдання по зубах далеко не кожному. Однак того, кому вдасться розсмішити Євгена Кошевого і Володимира Зеленського, чекає солідна грошова винагорода!

Вінничани матимуть можливість показати свій талант з Анкета для реєстрації участі в кастингу знаходиться за веб-адресою http://www.1plus1.ua/kastyngy/44.

Детальну інформацию щодо кастингу можна дізнатись за телефоном 0 (800) 50-40-72