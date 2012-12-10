Вінницькі самбісти виграли обласний чемпіонат

Майже 60 самбістів взяли участь в чемпіонаті Вінниччини з самбо серед молоді (до 22 років). Змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться в Луцьку. Тому вони зібрали найсильніший склад. Недарма серед учасників турніру були переможці та призери чемпіонатів України і міжнародних змагань.

На килим виходили й дівчата. На запитання, навіщо вони займаються такими чоловічими видами спорту, як самбо чи дзюдо, представниці прекрасної статі одностайно відповідали, що навички самооборони їм потрібні на випадок можливого нападу хуліганів.

Сутички розпочали дівчата, які безкомпромісно і дуже емоційно (за голосної підтримки глядачів) проводили свої поєдинки.

Найбільшого успіху у жіночому самбо досягли вихованки ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету. Зокрема, чемпіонками Вінниччини стали Маріам Поліщук (вагова категорія до 48 кг), Олена Ларіоненко (до 52 кг), Наталя Снопова (до 57 кг) і Анастасія Нестеренко (до 64 кг).

Серед хлопців особливу увагу глядачів привернув чемпіон України суперважковик (категорія + 100 кг) з МДЮСШ №5 Олександр Баняс, який без будь-якого напруження виграв чемпіонат. Ще двоє представників міської спортшколи єдиноборств також впевнено стали кращими в області. Це Володимир Діденко (до 74 кг) та Олександр Рябокінь (до 82 кг).

Чемпіонами Вінниччини стали й представники обласної ДЮСШ «Колос»: Армен Варданян (до 57 кг), Володимир Бельдій (до 62 кг), Володимир Шеренговий (до 68 кг) та Сергій Левчишин (до 90 кг).

У командному заліку перемогла збірна Вінниці, на другому місці – команда Ладижина.