Пенсіонерка ледь не випалила собі очі

7 грудня о 23:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні було доставлено 62-річну місцеву жительку з діагнозом «термічний опік обличчя першого ступеня, опік очей».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, пенсіонерка отримала опіки внаслідок власної необережності під час розпалювання печі. Після надання медичної допомоги жінку було відпущено за місцем приживання, наразі стан потерпілої задовільний.

МНС вкотре закликає громадян бути вкрай обережними під час експлуатації опалювальних приладів та дотримуватися елементарних правил пожежної та особистої безпеки.