Вінничанам час переходити на овочі - дешевшають

За інформацією Державної служби статистики України величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у Вінницькій області за листопад по відношенню до жовтня 2012р. становить 99,8%, до грудня попереднього року – 99,0%.

Що ж до ситуацією з цінами на Вінниччині, то Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє, що на споживчому ринку області у листопаді по відношенню до жовтня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,4%.

Найбільше (на 19,4%) подешевшала капуста, коренеплоди, цибуля та гриби – на 15,7%, картопля – на 9,2%.

Цукор став дешевшим на 5,2%, рис – на 2,4%, риба та продукти з риби – на 1,7%, масло – на 1,0%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,7% (у т.ч. птиця подешевшала на 2,4%, свинина – на 1,4%, яловичина – на 0,8%).

Індекс споживчих цін на хліб і хлібопродукти становив 101,9%, на алкогольні напої, тютюнові вироби – 100,6%.

Ціни на фрукти в цілому знизились на 6,5%, у т.ч. цитрусові подешевшали на 10,3%, яблука – на 4,5%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива та ціни (тарифи) у сфері транспорту, освіти залишились на рівні попереднього місяця.

На 0,3% подешевшали предмети домашнього вжитку, побутової техніки та поточного утримання житла.