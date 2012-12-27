Два дитсадочки та ФАП відкрили у Немирівському районі

У селі Гунька Немирівського району ідкрили фельдшерсько-акушерський пункт, підпорядкований Центру первинної медико-санітарної допомоги Немирівської районної ради. Кабінет обладнаний всім необхідним, в т.ч. столик пеленальний, стерилізатор, кушетка, медична шафа. Повну укомплектацію медичними засобами планується провести найближчим часом.

У приміщенні Гуньківської школи в цей же день відкрили дошкільний навчальний заклад «Сонечко». Заклад розрахований на дві групи чисельністю 32 дитини. Відкриття садочку співпало зі святкуванням 20-річчя школи.

Матимуть свій дошкільний навчальний заклад і жителі села Райгород. На навчання у «Ромашці» на даний момент вже є заяви від батьків 32 дітей.

Представники Немирівськоїрайонної влади, на чолі із головою Петром Михайленком вручили дітям подарунки та теплі вітання колективам садочків та батькам.

У Немирівському районі нараховується 29 дошкільних навчальних заклади. У 2012 році відкрито дитячі установ в селах Нові Обіходи, Гунька та Райгород, а також додаткові групи: дві в селі Мухівці та по одній в селах Велика Бушинка, Брацлав та Кірово.

